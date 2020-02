Es ist Odriozolas große Chance. Er kann sich beweisen, um vielleicht doch eine Zukunft in München zu haben. Denn derzeit ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, dass Bayern den Verteidiger im Sommer fest verpflichtet. Eine Kaufoption gibt es nicht, Odriozola ist bis Ende Juni ausgeliehen.

Kommt Ajax-Spieler Dest zum FC Bayern?

Und die Bayern haben bereits einen neuen Rechtsverteidiger im Blick. Von Ajax Amsterdam soll der erst 19-jährige US-Amerikaner Sergino Dest kommen. Ihm wird zugetraut, die große Lösung für die kommenden Jahre zu sein. Quasi als Gegenpart zum ebenfalls 19-jährigen Kanadier Davies auf der linken Seite. Bayerns Nordamerika-Zange.

Oder durchkreuzt Odriozola diese Pläne? Macht er sich mit Top-Leistungen unentbehrlich? "Er trainiert gut", sagt Flick: "Klar ist aber auch, dass bei Bayern München die Qualität sehr hoch ist." Es sei "gut zu wissen", so der Coach weiter, "dass man eine Option hat. Er nimmt die Rolle an."

Gegen Paderborn muss Odriozola nun zeigen, dass er auch als Stammspieler in Frage kommt. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League kommenden Dienstag beim FC Chelsea wird aber ziemlich sicher Pavard in die Startelf zurückkehren – weil er defensiv stärker einzuschätzen ist als Odriozola, bei dem man im Training Defizite im taktischen Bereich ausgemacht hat. Auch deshalb gab es am Montag das Einzelgespräch mit Flick.

Abseits des grünen Rasens scheint die Eingewöhnung bei Odriozola übrigens prima zu laufen. Unter der Woche besuchte er das Mandarin Oriental Hotel in der Münchner Innenstadt, Starkoch Nobu Matsuhisa aus Japan hatte zu einem "Food Festival" geladen. Im "Matsuhisa"-Restaurant wurde gehobene Küche in Form eines Vier-Gang-Menüs serviert, Sushi von Live-Stationen und Flying Desserts. Odriozola geht gestärkt in sein erstes Bundesliga-Spiel.

