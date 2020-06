Vielleicht hat der 25-Jährige auch deshalb so fleißig an seiner Fitness gearbeitet, weil er in den Spielen vor der Corona-Pause bei Flick nicht immer gesetzt war. Die Bankrolle schmeckte dem Nationalspieler so gar nicht: "Persönlich bin ich natürlich nicht glücklich, wenn ich 20 Minuten spiele", sagte Goretzka nach dem 2:0-Sieg gegen Augsburg, bei dem er eingewechselt wurde.