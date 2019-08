Rummenigge: Achte Titelverteidigung

"Die Meisterschaft wird nur über Bayern München entschieden", lautet ein Ausspruch von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, den er vor Beginn jeder Saison wiederholt. "Vorige Saison war es das erste Mal wieder ein knapper Kampf", so Rummenigge über den letztes Jahr neu erwachsenen Rivalen aus Dortmund, "wir sind an Konkurrenz interessiert und an Emotionalität." Dass der BVB ausspricht, Meister werden zu wollen, kommt im Süden gut an. O-Ton Rummenigge: "So wissen wir vom ersten Spieltag an: Wir müssen konzentriert und gut spielen, damit wir auch im achten Jahr unseren Titel verteidigen können."