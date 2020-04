Coutinho ist deshalb nicht mehr als der begnadetste Edeljoker der Liga. Aber das genügt den eigenen Ansprüchen natürlich längst nicht. Im Januar 2018 wechselte der Brasilianer für 145 Millionen Euro (Quelle: "transfermarkt.de") vom FC Liverpool zum FC Barcelona, bis heute Platz drei der teuersten Transfers.

Wie der FC Barcelona mit Coutinho plant

Doch bei den Katalanen wurde der durchaus sensible Coutinho im Schatten von Megastar Lionel Messi (32) nicht zur erhofften Top-Verstärkung, er schwamm eher mit, als dass er das Barça-Spiel entscheidend prägte. Deshalb der Abschied Richtung Bayern im Sommer 2019 per Leihe. Aber auch in München hat sich Coutinho nicht unverzichtbar machen können. Bayern wird die Kaufoption deshalb höchstwahrscheinlich nicht ziehen.

Und dann? "Ich mag ihn sehr, er ist ein Spieler, der prinzipiell für Barcelona gemacht ist", sagte Barcelonas Trainer Quique Setién im spanischen Radio über Coutinho. Gleichzeitig gab er interessierten Klubs, die vor allem aus England kommen (Newcastle United etc.) folgenden Hinweis: "Sie müssten entweder die Klausel zahlen oder einen Betrag, der den Klub weiterbringt."

Kein Geheimnis: Barcelona würde Coutinho am liebsten weiterverkaufen. Eine deprimierende Lage für den Ballzauberer, weiß auch Elber: "Natürlich ist man als Spieler durcheinander. Coutinho weiß nicht, was nächste Saison los ist. Er macht gerade eine ganz schwierige Situation in seiner Karriere durch."

Was sich Giovane Elber von Hasan Salihamidzic erhofft

Ganz anders als die bei Bayern gehandelten Offensivstars Leroy Sané (24), Kai Havertz (20) und Timo Werner (24), die künftig an Coutinhos Stelle bei Bayern wirbeln könnten. "Alle drei holen, wenn es möglich ist! Da wäre jeder Bayern-Fan glücklich", sagt Elber und lacht: "Ich hoffe, dass Brazzo den einen oder anderen verpflichtet."

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic (43) hatte kürzlich die Transfers eines "internationalen Stars" und eines "Toptalents aus Europa" angekündigt. Zunächst aber steht die Rückkehr in den Spielbetrieb im Fokus. "Ich würde mich freuen, wenn es bald wieder losgeht", sagt Elber zur AZ. "Deutschland hat das Coronavirus viel besser im Griff als Brasilien. Ich hoffe, dass wir ganz langsam zur Normalität zurückkehren können." Das würde viele Fußballer-Seelen glücklich machen.

