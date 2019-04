Da schau her! Auch für die Münchner gibt es manchmal Grenzen. Dass es mit einem Wechsel von Frankreichs Superheld Kylian Mbappé (20, Marktwert: 200 Millionen Euro) nicht klappt, bedeutet jedoch keineswegs das Ende der bayerischen Transferbemühungen für die neue Saison. "Wir sind der Meinung, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der FC Bayern sein hart erarbeitetes Geld in den Markt gibt, um wieder eine neue, junge Mannschaft auf den Platz zu führen", erklärte Hoeneß weiter.