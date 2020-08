Rechtsverteidiger: Hansen, Sagnol, Lahm

Rechts hinten fällt die Wahl auf Philipp Lahm, den Kapitän der Wembley-Helden von 2013. Da reichen weder "Mister Halbfeldflanke" Willy Sagnol (Champion 2001, allerdings in der Rückwärtsbewegung als Rechtsverteidiger in einer Fünferkette) noch der Däne Johnny Hansen heran, der 1974 und 1976 (‘75 fehlt er verletzt) in der Startelf der Landesmeister-Sieger stand.

Schnäppchen-Johnny war übrigens 1970 für umgerechnet 50.000 Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg nach München gekommen und hielt als wieselflinker Rechtsverteidiger Uli Hoeneß den Rücken frei.

Abwehrzentrum: An "Katsche" kommt keiner vorbei

Fehlt in der Abwehr der Besten, einer - wohl unschlagbaren - Helden-Elf, noch das Abwehrzentrum. Und hier gibt es keine Zweifel. An Franz Beckenbauer, der Lichtgestalt des deutschen Fußballs, und seinem ewig treuen Adjutanten Hans-Georg, bekannt als "Katsche", Schwarzenbeck kommt man nicht vorbei.

Bei allen drei Triumphen Mitte der 70er Jahre stand das Duo in allen vier Endspielen (inklusive des 4:0 im Wiederholungsspiel gegen Atlético Madrid) von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Bayern kassierte ein einziges Gegentor, jenes vom 1:1 im ersten Finale gegen die Spanier, das der Katsche mit seinem Weitschuss in der 119. Minute gerade noch ausgleichen konnte. "Der Ball is' zwischen olle durch, und dann war er drin." O-Ton Katsche.

Und wer weiß – womöglich wäre Bayerns goldene Ära der 70er ohne diesen Ausflug Schwarzenbecks jenseits der Mittellinie (eine Rarität) gar nicht Realität geworden. Ein niederländischer Reporter beschrieb Katsche einst als "halb Mensch, halb Stier", der Putzer des Kaisers blieb immer seiner Rolle treu. Er ließ Beckenbauer, den Künstler, der das Spiel des Liberos zur Vollkommenheit brachte, glänzen.

