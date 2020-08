Es ist also vollbracht! Als Kapitän Manuel Neuer den Henkelpott in den Lissabonner Nachthimmel reckte, war die Krönung der neuen Könige Europas perfekt. Die Magie dieses besonderen Abends im Estádio da Luz wird die bayerischen Triple-Helden ganz sicher noch lange begleiten. Die Bosse der Münchner müssen – bei aller Freude über diesen historischen Moment – deutlich schneller wieder in den Analyse-Modus umschalten. Schließlich kann es nicht schaden, ein paar Dinge zu identifizieren, die in dieser nicht nur wegen der Corona-Krise sehr speziellen Saison besonders gut funktioniert haben...