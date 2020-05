Sportlich geht es bereits seit November steil bergauf, seit Jahresbeginn klappt nun auch das Allermeiste in der Führungsriege. Am 1. Januar zog übrigens ein gewisser Oliver Kahn in den Vorstand ein. Es wäre nun sicher übertrieben, die positive Entwicklung allein an Kahn festzumachen. Auch Hasan Salihamidzic trägt einen wichtigen Teil zum Erfolg bei, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sowieso.