Was zeichnet Flicks Arbeit im Detail aus?

Er hat die Mannschaft insgesamt verbessert, fußballerisch und taktisch. Dazu kommt noch sein menschlicher Umgang. Spieler wie Jérôme Boateng und Thomas Müller haben dank ihm wieder ihr Topniveau erreicht. Und Hansi setzt auch auf junge Spieler wie Alphonso Davies oder auch Joshua Zirkzee. Das ist wichtig, denn der FC Bayern will dafür sorgen, dass die jungen Spieler möglichst oft – und regelmäßig – den Weg vom Nachwuchszentrum an der Ingolstädter Straße an die Säbener Straße finden. Hansi kann eine Ära bei Bayern prägen.