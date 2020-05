Möglicherweise Leroy Sané.

Sané hat international seine Klasse bewiesen, ein unglaubliches Jahr in England gespielt, als er zum Newcomer des Jahres wurde. Kurz bevor er sich das Kreuzband gerissen hat, waren 120 Millionen für einen Wechsel im Gespräch. Jetzt ist die Ausgangslage eine andere, aufgrund des Kreuzbandrisses, aber auch der Corona-Krise. Wenn City tatsächlich zwei Jahre nicht international spielen darf, müssen die vielleicht auch verkaufen.

Wäre Kai Havertz die sinnvollere Verstärkung?

Havertz kenne ich, seit er 15 ist. Ein Super-Spieler, der eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Nachdem er keine gute Hinrunde gespielt hat, hat er sich stabilisiert und ist in den jungen Jahren schon der Kopf bei Leverkusen. Wenn er schlau ist, bleibt er aber noch ein, zwei Jahre dort, schaut, was nach der Krise passiert. Toni Kroos ist da ein gutes Beispiel, Mario Götze sollte ein warnendes für ihn sein.

Gab es bei Ihnen nie den Gedanken, wie Ihr Bruder als Verantwortlicher zurück nach München zu kommen?

Ich erinnere mich noch genau an den Oktober 1991. Da wurde mein Bruder an einem Donnerstag zum Vizepräsidenten gewählt und zwei Tage später spielten wir mit Dortmund in München – und gewannen 3:0. Das war das erste Spiel von Sören Lerby, nachdem Jupp Heynckes gerade entlassen worden war – der Beginn von Kalles Karriere als Funktionär. Er hat sich unglaublich reingearbeitet. Aber zwei Rummenigges bei einem Verein müssen nicht sein. Beide Hoeneß als Verantwortliche bei Bayern gab es ja auch nicht. Uli und Kalle haben das überragend gemacht und sind die Köpfe der letzten Jahrzehnte der Bayern.

"Ein guter Zeitpunkt, um an Kahn zu übergeben"

Hoeneß hat sich zurückgezogen, Ihr Bruder möchte Ende 2021 als Vorstandsboss aufhören.

Dann ist er 66. Man sagt ja: Da fängt das Leben an. Sein ganzes Leben bestand immer aus Fußball, ein bisschen weniger wäre vielleicht nicht schlecht. Es ist ein guter Zeitpunkt, um an Oliver Kahn zu übergeben. Mit ihm haben sie einen Topmann gefunden, der das Bayern-Gen in sich trägt und das mit Verantwortung und großer Weitsicht weiterführen wird. Trotzdem kann ich es mir noch nicht vorstellen, wenn mein Bruder nicht mehr in entscheidender Funktion bei Bayern ist. Kalle lebt und stirbt für den FC Bayern. Als Westfale ist das ja sowieso erstaunlich, diesen Weg gegangen zu sein. Unsere Eltern wären sehr, sehr stolz und wir sind alle stolz auf Karl-Heinz.

Könnte ihn die Krise beeinflussen, weiterzumachen?

Ich glaube, die Entscheidung steht. Aber was er will, ist noch mal die Champions League gewinnen. Dafür wäre nur noch ein Jahr Zeit. 2022 ist ja das Finale in München. Da wäre er nicht mehr als Verantwortlicher dabei, aber mit dem Herzen und allem drum und dran wird er das trotzdem bleiben.

Gibt es schon Pläne und Träume für die Zeit nach Bayern?

So weit denkt er noch nicht, aber es werden bestimmt welche kommen. Er ist ein Familienmensch, hat fünf Kinder, ist mehrfach Opa (lacht). Klar, dass das auch im Alter schön ist. Vielleicht bleibt er auch im Aufsichtsrat – so wie der Uli. Beim Bayern-Spiel auf Schalke haben wir kurz über den 31.12.2021 gesprochen. Er sagte: "Das ist noch so weit weg. Bis dahin geben wir noch mal richtig schön Gas."

