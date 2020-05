Lizarazu: Keine Zweifel an Hernández

Für manche Spieler ist es aktuell schwer, zum Beispiel für Ihren Landsmann Lucas Hernández. Warum hat er bei Bayern noch nicht überzeugt?

Ich glaube sehr stark an Lucas Hernández. Wegen der Verletzungen haben wir noch nicht sein ganzes Potenzial gesehen. Im Moment ist es natürlich schwierig für ihn, er spielt sehr wenig. Dadurch kommt er auch nicht in seinen Rhythmus, hat weniger Selbstvertrauen. Aber an seiner Klasse gibt es keinen Zweifel. Lassen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über ihn sprechen.

In Ordnung: Aber wen soll Hernández aus dieser starken Abwehr verdrängen?

Aktuell ist es kompliziert, denn Alaba spielt sehr gut im Zentrum und Davies auf der linken Seite. Es gibt also keinen Grund für Flick, etwas zu ändern. Aber es kann immer Verletzungen und Formschwächen geben, dann ändert sich die Situation, weil sich vielleicht auch das Gefühl des Trainers ändert. Es ist nicht vorbei für Hernández, er muss kämpfen. Und nochmal: Ich glaube ganz fest an ihn!

Welche ist denn seine beste Position?

Ich sehe ihn am liebsten auf der linken Abwehrseite, aber ich glaube, dass er selbst am liebsten als linker Innenverteidiger spielt. Klar ist, dass er noch ein ganz wichtiger Spieler für den FC Bayern wird, wenn er das Niveau erreicht, das er in der französischen Nationalmannschaft zeigt. Und daran habe ich keinen Zweifel. Es gibt nicht so viele Außenverteidiger auf der Welt, die defensiv und offensiv herausragend sind. Hernández kann beides. Was man auch sagen muss: Das erste Jahr bei einem großen Klub wie Bayern ist nie einfach, das habe ich damals selbst erfahren. Du musst die Mentalität kennenlernen, die Sprache, den Klub verstehen. Und bei Hernández kamen auch noch die Verletzungen dazu. Ich würde ihn gern mal in Topform bei Bayern sehen. Dann können wir darüber diskutieren, auf welcher Position er spielen wird.

Bei Benjamin Pavard stellt sich diese Frage nicht, er hat sich als Rechtsverteidiger einen Stammplatz erkämpft.

In seinem ersten Bayern-Jahr macht er es wirklich gut. Um ehrlich zu sein, hatte ich vor der Saison ein bisschen Angst um ihn. Ich war nicht sicher, ob Pavard das hohe Niveau von Kimmich als Rechtsverteidiger erreichen würde, aber er hat es meiner Meinung nach geschafft. Es ist großartig, welche Leistungen er in dieser Saison gebracht hat. Großen Respekt vor Pavard! Eigentlich dachte ich, dass es für Hernández leichter sein würde, auf Spielzeit zu kommen, als für Pavard. Aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht.

