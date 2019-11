Deshalb sah das Spiel der Münchner oft zusammenhanglos aus, in der Offensive vermisste man Automatismen, klare Abläufe. Und auch die Abwehrarbeit klappte – speziell in dieser Saison – überhaupt nicht mehr. In der Bundesliga gab es in zehn Spielen bereits 16 Gegentore. Die schlechteste Bilanz seit 2008.

Außendarstellung: Fettnäpfchen und fehlende Selbstkritik

"Frankfurt hat die besten Fans der Liga". Mit diesem Satz trat Kovac kürzlich abermals in ein Fettnäpfchen. Die öffentlichen Auftritte des Trainers wurden in den vergangenen Monaten immer unglücklicher. Kovac sah sich und seine Trainerkollegen als Opfer der Medien, er ließ sich auf Diskussionen während Pressekonferenzen ein, wirkte nicht souverän, musste sich mehrmals für Aussagen entschuldigen.

Und: Er gab die Schuld für das sportliche Tief allein seinen Spielern, ließ jegliche Selbstkritik vermissen. Das kam bei der Mannschaft ganz schlecht an.

Mannschaftsführung: Kritische Aufstellungen

Das Verhältnis zu einigen Spielern war schon länger beschädigt, auch Kovacs Aufstellungen wurden zunehmend kritisch gesehen. Etwa am Samstag in Frankfurt, als er David Alaba in die Innenverteidigung beorderte und Benjamin Pavard rechts spielen musste. Für Stabilität sorgte diese Maßnahme nicht – im Gegenteil. Natürlich: Kovac hatte auch Pech mit den Verletzungen von Lucas Hernández und Niklas Süle. Aber er hat weder in der Abwehr noch im zentralen Mittelfeld überzeugende Lösungen gefunden.

Kein harmonisches Verhältnis: Umgang mit den Superstars

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wollte James Rodríguez unbedingt für 42 Millionen Euro fest verpflichten, doch der Kolumbianer musste zurück zu Real Madrid, weil Kovac es nicht schaffte, ein harmonisches Verhältnis zu seinem Superstar aufzubauen.

Auch Weltmeister-Verteidiger Mats Hummels, ein weiterer Star mit starker Meinung, verließ den Klub im Sommer. Sportlich fehlen James und Hummels enorm. Kovac hat nicht nachgewiesen, dass er wirklich gut mit besonderen Spielern umgehen kann. Coutinho fremdelt noch in München, ihm scheint auch das Selbstvertrauen zu fehlen.

Speziell in diesem Punkt ist nun Flick gefordert.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Artikel

Lesen Sie hier: Flick, Gerland und Klose - dieses Trio soll es nun richten

Lesen Sie hier: Nach dem Kovac-Aus beim FC Bayern - Diese Spieler müssen jetzt liefern