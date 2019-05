Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gab, fehlen Torwart Manuel Neuer und Offensivspieler James Rodríguez verletzt. Neuer laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade, das angepeilte Comeback gegen RB Leipzig am 11. Mai erscheint jedoch weiterhin möglich. Für ihn wird wieder Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen.