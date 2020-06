FC Bayern: Alaba weicht Frage nach Verlängerung aus

Alaba war am Wochenende ebenfalls nicht konkret geworden, als er zu einer möglichen Vertragsverlängerung befragt worden war. "Das schauen wir mal. Ich versuche, den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es war ruhig und das war gut so. Das tut mir sehr gut. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie es weitergeht", sagte der 27-jährige Österreicher bei Sky nach dem 5:0-Sieg der Bayern gegen Düsseldorf. Alabas aktueller Vertrag ist bis 2021 datiert.