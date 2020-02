München - Riesenskandal in Sinsheim: Beim Spiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim gab es in der Kurve der Gästefans schlimme Plakate in Richtung TSG-Mäzen Dietmar Hopp, der unter anderem als "Hurensohn" beschimpft wurde. Schiedsrichter Christian Dingert unterbrach das Spiel zunächst kurz und schickte beim zweiten Mal die Mannschaften in die Kabine – Spielunterbrechung um 17.07 Uhr.