TV-Tipps am Dienstag

Der Mord an einer Journalistin bleibt nicht der einzige Fall für "Kommissar Marthaler" (ZDF). Die "Kanzlei" (Das Erste) kümmert sich um einen Azubi, der einen Arbeitsunfall hatte. In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird am Strand von Sylt ein abgetrennter Arm angespült.

31. August 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Kommissar Marthaler: Die Sterntaler-Verschwörung": Schwer gesichert und bewaffnet lässt Marthaler (Matthias Koeberlin) im Sterntaler-Erotikclub eine Razzia vornehmen. © ZDF/Daniela Incoronato