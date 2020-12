Wer ersetzt Dennis Dressel beim TSV 1860? Köllner nennt verschiedene Optionen

Der junge Mittelfeld-Löwe Dennis Dressel fehlt gesperrt am Samstag im Spiel bei Viktoria Köln. Coach Köllner muss also umbauen und nennt verschiedene Möglichkeiten.

München - Der Rot-Sünder muss passen, da half aller Protest der Blauen nichts: Dennis Dressel, Mittelfeldspieler des TSV 1860, wurde nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Türkgücü (2:2) trotz Einspruchs des Klubs zu zwei Spielen Zwangspause verdonnert – was der Mindeststrafe für rohes Spiel entspricht.

Cheftrainer Michael Köllner hat im Auswärtsspiel am Samstag bei Viktoria Köln (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ein Problem: Wer ersetzt den jungen Leistungsträger? Der 22-Jährige hat sich enorm entwickelt. Die dazugehörigen Zahlen: Dressel stand bisher in allen 13 Saisonspielen der Sechzger in der Startformation, ist neben Alt-Angreifer Sascha Mölders mit sechs Toren und zwei Assists torgefährlichster Giesinger.

Als Dressel-Ersatz: Zwei Spieler drängen sich auf

Zwei forsche Löwen drängen sich als erste Alternativen auf, um nach vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Dreier einzufahren: Macht's "Erde" oder "Ede"?

Variante eins: Dennis "Erde" Erdmann. Der gelernte Innenverteidiger könnte anstelle von Dressel in die Mannschaft rotieren und entweder in einer defensiven Dreierkette oder im defensiven Mittelfeld auflaufen. Dort war der 30-Jährige in der laufenden Saison anstelle von oder neben Oberabräumer Daniel Wein schon öfter aufgelaufen. Erdmann wäre die defensivere, zweikampfstärkere Alternative.

Wer darf für Dennis Dressel ran - Dennis Erdmann? © sampics/Augenklick

Er pendelte bisher zwischen Startelf und Jokerrolle (elf Einsätze, ein Treffer) – zu wenig für die Ansprüche des Routiniers: "Es ist so, dass ich immer spielen will, mich auch unter den ersten Elf sehe."

Variante zwei: Erik "Ede" Tallig. Der Ex-Chemnitzer gilt als laufstärkere, offensivere und torgefährlichere Option. Vollmundig hatte er sich vor Saisonbeginn eine zweistellige Tor-Marke vorgenommen. Der 20-Jährige durchschritt nach starkem Auftakt aber zuletzt ein Leistungstal: Anfangs in Köllner Startelf gesetzt, musste Tallig in den vergangenen Spielen zwei Mal auf der Bank Platz nehmen.

Oder kommt Erik Tallig zum Einsatz? © firo/Augenklick

"Mit Erik Tallig haben wir einen Spieler im Kader, der nach seiner Einwechslung einen guten Einsatz hatte, so dass wir in Unterzahl das Spiel zumindest mit einem Punkt beenden konnten", erklärte Köllner am Freitag. In zwölf Einsätzen stehen zwei Tore und ein Assist zu Buche.

Köllner bringt zwei weitere Youngster ins Spiel

Der Löwen-Coach bringt auf der Pressekonferenz auch zwei weitere Youngster als möglichen Dressel-Ersatz ins Spiel: "Fabi Greilinger, der im ersten Moment auf der Bildfläche nicht für alle klar war, hat gegen Türkgücü ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch Leon Klassen kann ins Spiel reinkommen." Zu einem möglichen Erdmann-Einsatz sagte Köllner allerdings nichts.

Auch Erdmann und Tallig sind Kartensammler

Interessanter Randaspekt: Das Aufeinandertreffen zwischen Köln gegen Sechzig ist derzeit das Duell der "Treter der Liga": Köln ist in der Fairplay-Tabelle Schlusslicht, der TSV rangiert auf Platz 16.

Einschränkend sei erwähnt, dass die Köllner-Löwen vor dem Derby mit Dressels Platzverweis und fünf weiteren Verwarnungen des unglücklichen Schiedsrichters Patrick Hanslbauer in dieser Wertung in die Riege der fairsten Teams der Liga gehörten.

Auch nicht gerade eine Entscheidungshilfe für Köllner: In diesem Ranking hat neben Dressel auch das benannte Duo mit dem ähnlichen Spitznamen beigetragen – Tallig mit seiner Gelb-Roten Karte gegen Uerdingen (0:0), der leidenschaftliche Karten-Sammler Erdmann mit bisher vier Verwarnungen.