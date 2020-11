Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen Türkgücü München - Endstand 2:2

Ein besonderes Duell wird es heute für Aaron Berzel: Der Innenverteidiger wechselte im Sommer nach drei Jahren im Löwen-Trikot zu Türkgücü, pflegt aber noch immer eine enge Freundschaft mit Sechzig-Kapitän Sascha Mölders. Beide telefonieren oft nach den Spielen miteinander und stehen in regelmäßigem Austausch. So auch in der Woche, wenngleich der Kontakt "ein bisschen weniger" war, wie Berzel auf der Pressekonferenz am Freitag sagte.