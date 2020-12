TSV 1860 gegen Viktoria Köln: Hier sind beide Teams absolute Spitze

Wenn der TSV 1860 am Samstag auf Viktoria Köln trifft, könnte es ordentlich zur Sache gehen. Beide Teams finden sich am Ende der Fairnesstabelle wieder.

München - In der Drittliga-Tabelle befinden sich die Löwen (4.) und der kommende Gegner Viktoria Köln (9.) in der oberen Hälfte. In einem anderen Ranking belegen beide Teams die hinteren Plätze: Denn wenn am Samstag der TSV 1860 zu Gast in Köln ist (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), kommt es auch zum Duell der Treter.

Viktoria Köln und 1860 zählen zu den "unfairsten" Teams der Liga

In der Fairnesstabelle sind die Sechzger mit 29 Gelben, zwei Gelb-Roten sowie einer glatt Roten Karte auf Rang 18, zwei Plätze dahinter und damit das Schlusslicht in Liga drei bilden die Rheinländer.

Insgesamt sahen die Kölner in dieser Spielzeit bereits 32 Mal Gelb und kassierten vier Platzverweise (jeweils zwei Mal Gelb-Rot und Rot). Im Vergleich dazu: Die Spieler von Waldhof Mannheim, in der Fairnesstabelle auf Platz eins, kassierten bisher lediglich 19 Gelbe Karten.

Wein und Erdmann droht Gelbsperre

Maßgeblichen Anteil am schlechten Abschneiden der Sechzger in dieser Wertung hat das Derby am vergangenen Wochenende gegen Türkgücü München. Schiedsrichter Patrick Hanslbauer zeigte allein in dieser Partie den Löwen vier Mal Gelb und schickte Dennis Dressel zudem vorzeitig mit glatt Rot zum Duschen.

Dressel fehlt somit im Duell gegen die Kölner gesperrt - gut möglich, dass nach dem Spiel am Samstag noch weitere Sperren hinzukommen. Daniel Wein und Dennis Erdmann droht jeweils bei einer weiteren Gelben Karte am darauffolgenden Spieltag die Zuschauerrolle, auf Seiten der Kölner geht Stürmer Timmy Thiele gelbvorbelastet in die Partie.