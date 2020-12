Halbzeit in Köln! Die Löwen starten stark in die Partie und erarbeiten sich viele gute Möglichkeiten. Neudecker bringt den TSV schließlich mit einem Traumtor in Führung. Zum Ende der ersten Hälfte wird Köln dann immer gefährlicher und zwingt Hiller zu einigen Paraden. Nach einer Unachtsamkeit in der Löwen-Abwehr gelingt der Viktoria dann doch noch der Ausgleich. Die zweite Halbzeit verspricht viel Spannung!