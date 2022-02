TSV 1860: Stephan Salger wieder dabei  Quirin Moll oder Niklas Lang droht gegen Türkgücü die Bank

Stephan Salger kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in den Kader des TSV 1860 zurück. Routinier Quirin Moll und Junglöwe Niklas Lang kämpfen um einen Startplatz gegen Türkgücü.

München – Im Stadtderby gegen Türkgücü kann Michael Köllner wieder auf seinen Abwehrboss setzen!

Stephan Salger kehrt nach seiner Gelbsperre zurück und wird am Mittwochabend (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wohl in die Startelf des TSV 1860 rutschen. Der 32-Jährige ist unter Michael Köllner unumstrittener Stammspieler und verpasste neben dem Meppen-Spiel lediglich eine Partie coronabedingt.

Lang mit kämpferischer Leistung in Meppen

Doch wer muss seinen Platz für Salger im Stadtduell räumen? Beim 1:1 in Meppen rutschte Niklas Lang für den gesperrten Salger in die Anfangsformation und bildete das linke Glied in der Dreierkette. Neben ihm agierten Quirin Moll und Semi Belkahia, der auch gegen Türkgücü wieder von Anfang an auflaufen dürfte, in Sechzigs Abwehrverbund.

Der 19-jährige Lang zeigte im Emsland eine stabile Leistung in der Dreierkette der Sechzger (AZ-Note 3). Der Youngster war standhaft, agierte extrem bissig und rettete spektakulär, verlor aber das entscheidende Kopfball-Duell vor dem Ausgleichstreffer kurz vor Schluss.

Startelf gegen Türkgücü: Lang hat im Duell mit Moll wohl die Nase vorne

Dennoch winkt dem Junglöwen nach seinem couragierten Auftritt ein Startplatz gegen Türkgücü. Denn Kontrahent Moll zeigte eine verunsicherte zweite Halbzeit in Meppen (AZ-Note 4). Der 31-Jährige leistete sich zudem einen bösen Schnitzer, auch in den Lauf-Duellen kam Moll das ein oder andere Mal zu spät.

Im Duell Youngster gegen Routinier dürfte Junglöwe Lang somit die Nase vorne haben...