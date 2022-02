Liveticker zum Nachlesen: SV Meppen gegen TSV 1860 München  Endergebnis 1:1

"Dass Meppen so weit vorne steht, hätte wohl keiner geglaubt", erklärt Köllner vor dem Spiel bei "Magenta Sport": "Wir wollen heute den Wind aus den letzten Spielen mitnehmen. Wir müssen heute 90 konzentrierte Minuten abliefern, dann ist alles drin. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen", so der Übungsleiter. "Wir sind in der Lage, immer einen Spieler ersetzen zu können", erklärt er den Einsatz von Niklas Lang für Stephan Salger.