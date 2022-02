Stadtduell Türkgücü gegen TSV 1860: Doch nur 10.000 Zuschauer beim Derby

Beim Stadtduell zwischen Türkgücü und dem TSV 1860 am Mittwoch dürfen doch nur 10.000 Fans ins Olympiastadion. Ursprünglich war man von einer maximalen Zuschaueranzahl von 15.000 ausgegangen.

München - Die maximale Zuschaueranzahl beim Stadtduell zwischen Türkgücü und dem TSV 1860 am Mittwoch (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ist um ein Drittel gekürzt worden. Wie TGM am Montag mitteilt, hat man sich nach Absprache mit den Behörden dazu entschieden, statt 15.000 Fans doch nur 10.000 ins Olympiastadion zu lassen.

Zudem wird es am Mittwoch keine Tageskasse geben. Wer sich noch ein Ticket für das Flutlicht-Highlight am Oberwiesenfeld sichern will, muss also im Vorverkauf zuschlagen. Karten können über den gekauft werden.

Boykott-Diskussion unter Löwen-Fans: Bislang 6.000 Tickets verkauft

Wie der Klub am Montag weiter mitteilte, sind bislang rund 6.000 Karten verkauft worden. Ob das Stadion am Ende tatsächlich mit 10.000 Zuschauern ausverkauft sein wird, ist noch offen. In den vergangenen Tagen war unter den Löwen-Fans eine Debatte um einen Boykott des Spiels entbrannt, um den finanziell schwer in Schieflage geratenen Stadtrivalen nicht durch einen Stadionbesuch unter die Arme zu greifen.