Türkgücü helfen oder nicht? 1860-Fans im Derby-Dilemma

Das Stadtduell gegen den TSV 1860 könnte Türkgücü wichtige Einnahmen in die klammen Kassen spülen. Das ist auch den Löwen-Fans bewusst, die den kriselnden Klub am liebsten nicht mehr in der 3. Liga sehen würden. Nun ist eine Debatte um den Besuch im Olympiastadion entstanden.

09. Februar 2022 - 21:11 Uhr | bl

Am Dienstag kehren die Fans des TSV 1860 erstmals nach langer Zeit wieder ins Olympiastadion zurück. (Archivbild) © IMAGO / Plusphoto