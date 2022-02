Unterschriftsreifer Vertrag liegt vor: Wann verlängert der TSV 1860 mit Marco Hiller?

Marco Hiller würde gerne beim TSV 1860 bleiben, der Klub am liebsten mit seinem Stammkeeper verlängern. Über die Konditionen sind sich beide Seiten bereits einig. Noch ist aber Geduld gefragt.

München - Es ist eine der wichtigsten Personalfragen beim TSV 1860 überhaupt: Verlängert Stammkeeper Marco Hiller seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag oder müssen die Löwen einmal mehr einen der Musterschüler ihrer renommierten Nachwuchsakademie ziehen lassen?

Klar ist: Zur Hängepartie wird der Vertragspoker zwischen Klub und Spieler nicht werden. Hiller hat bereits mehrfach betont, dass er am liebsten bei den Löwen bleiben würde - und zwar ligaunabhängig. "Ich spiele gerne bei Sechzig, vom Aufstieg mache ich meine Entscheidung nicht abhängig", sagte der gebürtige Gröbenzeller, dessen Bruder Felix bei den Löwen als Fanbeauftragter angestellt ist, schon im November und gab damit ein klares Bekenntnis zu Sechzig ab.

Vertragsverlängerung: TSV 1860 und Marco Hiller sind sich einig

Auch der Klub würde seinen Schlussmann gerne über die Saison hinaus halten, da sind sich die Verantwortlichen einig. Sie sehen in Hiller, der schon seit seinem elften Lebensjahr das 1860-Trikot trägt, das Potenzial zu einer absoluten Identifikationsfigur. "Grundsätzlich ist es in einem Traditionsverein wichtig, dass du Gesichter produzierst. Das ist unerlässlich. Als Trainer musst du schauen, dass du das hinbekommst", sagte Trainer Michael Köllner während des Winter-Trainingslagers in Belek. Genau dafür sei Hiller, der auch bei den Fans hohes Ansehen genießt, prädestiniert.

Marco Hiller erfreut sich auch bei den Löwen-Fans großer Beliebtheit. © IMAGO / Eibner

Am Willen beider Seiten, die gemeinsame Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortzusetzen, scheitert es also nicht. Im Gegenteil: Wie die AZ erfuhr, haben Klub und Spieler bereits einen unterschriftsreifen Vertrag zu drittligagerechten Konditionen ausgehandelt, den Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Hiller unterzeichnen würden.

TSV 1860: Gibt der Etat eine Hiller-Verlängerung her?

Noch hakt es - wie so häufig bei den Löwen - allerdings am Geld. Der Etat für die kommende Saison muss von bislang 4,7 Millionen auf drei Millionen Euro gekürzt werden. Zudem laufen die Verträge von zahlreichen weiteren Leistungsträgern wie Stephan Salger, Richard Neudecker oder Youngster Niklas Lang aus, die ebenfalls verlängern sollen. Auch um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, hat man im Winter auf Neuzugänge verzichtet.

Für 1860 wäre eine Verlängerung mit Hiller jedenfalls ein extrem wichtiges Signal. Der 24-Jährige hat sich seit seiner Beförderung zur Nummer eins im November 2019 konstant weiterentwickelt und zu einem der stärksten Keeper der Liga gemausert. Nach einer starken Vorsaison liefert "Hiller-Killer" auch in dieser Spielzeit konstant gute Leistungen und ist aus dem Löwen-Tor längst nicht mehr wegzudenken.

Gegen Darmstadt und Schalke: "Killer"-Hiller avanciert zum Pokalheld

Auch im DFB-Pokal stellte der 24-Jährige, der für seine enorme Nervenstärke im Elfmeterschießen berüchtigt ist, seine Klasse unter Beweis und verdiente sich sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Schalke die AZ-Note 1. Zur Winterpause stufte ihn das Fachmagazin "kicker" in seiner renommierten "Rangliste des deutschen Fußballs" als einen von drei Torhütern in die höchstmögliche Kategorie "Herausragend" ein. Kein anderer Löwe schaffte es auch nur in die Nähe dieser Kategorie. Von den AZ-Lesern wurde er zudem im Winter mit 59 Prozent zum Löwen der Hinrunde gewählt.

Dass Hiller, der als einer der besten Keeper der Liga auch das Interesse von höherklassigen Klubs auf sich gezogen hat, bei den Löwen bleiben will, unterstreicht seine Identifikation zum Klub. Bis diese wichtige Personalfrage geklärt ist, braucht es aber noch Geduld.