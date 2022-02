AZ-Info: Spielbetrieb bei Türkgücü vorerst gesichert

Endlich mal wieder gute Nachrichten für Türkgücü: Nach AZ-Informationen ist der Spielbetrieb vorerst bis Ende Februar gesichert, das Stadtduell in der kommenden Woche gegen den TSV 1860 kann also stattfinden.

München - "Haste Sch... am Fuß, haste Sch... am Fuß“, besser als mit dem berühmten Andi-Brehme-Klassiker lässt sich aktuelle Lage bei Türkgücü München kaum zusammenfassen. Denn zusätzlich zum Insolvenzthema sind seit Dienstagabend auch die sportlichen Aussichten wieder ein bisschen trüber geworden. Das späte 0:1 durch einen Foulelfmeter (83. Minute) beim Nachholspiel in Halle passt zur aktuellen Krisenstimmung beim Migrantenverein.

Stadtduell zwischen Türkgücü und 1860 wird stattfinden

Gute Nachrichten kann Türkgücü also gerade dringend gebrauchen – und ja, die gibt es noch. Denn die aktuell größte Sorge, dass an der Heinrich-Wieland-Straße bereits vor dem Derby gegen den TSV 1860 am kommenden Mittwoch die Lichter ausgehen könnten, ist nun vom Tisch. Nach AZ-Informationen ist der Spielbetrieb bis mindestens Ende Februar gesichert. Das verschobene Stadtduell im altehrwürdigen Olympia-Stadion kann also endlich stattfinden.

Bislang wurden bereits knapp 4.000 der insgesamt 15.000 Tickets für dieses Highlight verkauft – was wiederum die Türkgücü-Bosse und Insolvenzverwalter Max Liebig freut. Schließlich verlangt die fürs Oly zuständige Betreibergesellschaft vom finanziell stark angeschlagenen Drittligisten rund 25 000 Euro pro Spiel für die Stadionnutzung.