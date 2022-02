"Die Spritzen zeigen langsam ihre Wirkung", scherzt Michael Köllner über seine Rückenprobleme: "Ich denke die Insolvenz war überraschend. Die sportliche Situation hat sich schon geändert", sagt er über Gegner Türkgücü. "In der englischen Woche wollte ich erstmal nichts verändern, es ist aber immer gut, wenn man einen Stephan Salger in der Hinterhand hat", so der Löwen-Coach über die Aufstellung.