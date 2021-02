TSV 1860: Neuzugang Keanu Staude gegen Hansa Rostock nicht im Kader

Er hat für seinen Einsatz geackert, doch die Zeit hat nicht ausgereicht: Löwen-Neuzugang Keanu Staude wird am Wochenende gegen Hansa Rostock nicht im Kader stehen.

München - Reicht es oder reicht es nicht? Lange war unklar, ob Neulöwe Keanu Staude rechtzeitig für das Spiel gegen Hansa Rostock am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) fit werden würde.

Doch jetzt herrscht Gewissheit: "Er wird nicht im Kader sein, da müsste schon etwas Dramatisches passieren", bestätigte 1860-Trainer Michael Köllner bei der Pressekonferenz am Freitag. Zwar seien die Blutwerte des Winter-Transfers alle in Ordnung, auch das Belastungs-EKG sei "super gelaufen". Jedoch habe er zuvor auch gesundheitliche Probleme gehabt – "man merkt schon, dass man mit dem Virus nicht spaßen kann", sagte Köllner.

Wenige Tage nach seinem Wechsel zu den Giesingern wurde Staude positiv auf das Coronavirus getestet. Nach seiner Quarantäne im Hotel stieg der 24-Jährige Anfang der Woche ins Training ein. Am Dienstag konnte er erstmals mit der Mannschaft trainieren.

Staude wird also frühestens am 20. Februar eine Option für Köllner sein, dann geht es für die Sechzger gegen Saarbrücken. "Er wird dann ein Thema werden, wenn es nach Saarbrücken geht", so Köllner.