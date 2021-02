"Medizinische Untersuchung": 1860- Neuzugang Keanu Staude fehlt am Mittwochnachmittag

Löwen-Neuzugang Keanu Staude verpasst die nächste Trainingseinheit des TSV 1860. Der Offensivspieler muss sich am Mittwoch einer vorgeschriebenen medizinischen Untersuchung unterziehen.

München - Am Samstag (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) kommt es im Grünwalder Stadion zum Spitzenspiel in der 3. Liga: Der Tabellenvierte TSV 1860 empfängt Hansa Rostock, aktuell auf Rang drei. Ob Neuzugang Keanu Staude am Samstag sein Debüt im Löwen-Trikot feiern kann, ist allerdings fraglich. Am Mittwoch verpasste der 24-Jährige erneut ein Training der Sechzger.

Keanu Staude muss untersucht werden

Nach AZ-Informationen fehlte Staude, der am Dienstag- und Mittwochvormittag erstmals Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, am Nachmittag in der zweiten Einheit des Tages.

"Keanu Staude muss sich nach seiner Corona-Erkrankung einer vorgeschriebenen medizinischen Untersuchung unterziehen", erklärte Pressesprecher Rainer Kmeth auf AZ-Nachfrage. Der Offensivspieler hatte sich kurz nach seiner Verpflichtung mit dem Coronavirus infiziert und musste sich im Hotelzimmer isolieren.