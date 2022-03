TSV 1860: Köllners Kampfansage auf der Aufstiegs-Zielgeraden

Der TSV 1860 biegt mit dem Verfolgerduell am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken in den Saisonendspurt ein. Trainer Köllner spricht forsch über den Aufstiegstraum, ein Corona-Trio ist zurück.

München – Immer dann, wenn sich eine Saison dem Ende zuneigt, ändern sich die Zustände. Manchmal sogar schlagartig. Sieben Spieltage vor dem Saisonende gerät die Ziellinie in Sichtweite. Und siehe da: Aus manch mantraartigem Understatement wird plötzlich eine Aufstiegs-Ansage.

"Die Saison biegt jetzt dann auf die Zielgerade ein. In den nächsten drei Saisonspielen wird man schon sehen, wohin die Reise geht", sagte Michael Köllner am Dienstag, nachdem er vor dem Pressestüberl der Löwen Platz genommen hatte. Zum Auftakt der erstmals wieder öffentlichen Vorbereitung - inklusive Mini-Pressrunde - auf das, was nicht weniger ist als ein Aufstiegs-Endspiel: Der Tabellensechste TSV 1860 (48 Punkte) empfängt den Vierten, den 1. FC Saarbrücken (49) zur Neuauflage des Relegationsduells des Jahres 2018.

Türkgücü-Insolvenz: 1860 größte Profiteur, Saarbrücken größte Verlierer

Es treffen ausgerechnet die beiden Teams aufeinander, die im Aufstiegsrennen als größter Profiteur (1860) und größter Verlierer (1. FCS) aus der Insolvenz von Türkgücü und der damit einhergehenden Einstellung des Spielbetriebs hervorgegangen sind.

Erstaunlich: Köllner eierte dabei nicht lange herum: Der Löwen-Dompteur redete Tacheles. Und das trotz der Totopokal-Blamage im Halbfinale bei Regionalligist TSV Aubstadt (3:4 n.E.) und der vorherigen Drittliga-Watschn bei Waldhof Mannheim (0:3).

Köllner: "Wollen die letzte Saison toppen"

"Ganz unabhängig davon, ob wir in Aubstadt gewonnen hätten oder nicht: Wir wollen in der Liga die letzte Saison toppen", meinte Köllner und bezeichnete die Ausgangslage als "günstig". Was der Oberpfälzer meint: Durch das Türkgücü-Aus hat sich die Situation der Sechzger trotz der Mannheim-Pleite im letzten Ligaspiel wieder deutlich verbessert, der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt nur noch vier Punkte.

Und: Der TSV hat ein Spiel weniger als der 1. FC Kaiserslautern auf Rang zwei (54) und der Dritte Eintracht Braunschweig (52), die noch gegen Türkgücü gespielt hätten. Mit einem Heimsieg könnte 1860 die Saarländer im direkten Duell überflügeln und vielleicht sogar den Rückstand nach oben weiter verringern.

Sechzigs Corona-Trio feiert Trainingscomeback

"Ich erinnere nur an die Worte unseres Präsidenten", sagte Köllner in Anlehnung an das von Oberlöwe Robert Reisinger genannte Saisonziel: "Wir wollen besser abschneiden als Platz vier. Und das können wir schaffen!" Als aktuell Sechster hat 1860 noch sieben Spiele auszutragen. Da schaut Köllner nun auch "natürlich" auf die Tabelle. Die Löwen auf der Zielgeraden.

Gute Nachrichten für Köllner und die Blauen: Das Corona-Trio Semi Belkahia, Quirin Moll und Dennis Dressel feierte am Dienstag nach überstandener Infektion und annähernd symptomlosem Verlauf das Trainingscomeback. Nachdem auch der Medizincheck gute Blutwerte hervorgebracht hat, ist Köllner hoffnungsvoll: "Das Ziel ist, dass sie uns gegen Saarbrücken wieder helfen können."

Köllner über Neu-Vater Bär: Elfmeter "hat mich sehr geärgert"

Auch von seinem Top-Torjäger verspricht sich Köllner in Bälde wieder glanzvollere Taten als in Aubstadt. Dort hatte Marcel Bär den letzten, verhängnisvolle Elfmeter kläglich vergeben. "Das hat mich sehr geärgert", so Köllner über den etwas überheblichen Fehlschuss des besten 1860-Schützen (14 Saisontore) in die Mitte, "sowas gibt's normalerweise nicht bei mir." Er wird es seinem Angreifer schon austreiben, und gratulierte ihm selbstverständlich dennoch zur Geburt seines ersten Kindes: "Er ist Vater einer kleinen Tochter geworden. Damit ist die mentale Belastung vorbei, er wird seine Konzentration wiederfinden."

Können die Löwen gebrauchen, wenn sie im Aufstiegsrennen den vorausgeeilten Magdeburgern folgen und Silber oder Relegations-Bronze holen wollen.