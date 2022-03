TSV 1860: Nach Corona-Infektion  Belkahia, Moll und Dressel zurück im Training

Der Trainingsplatz an der Grünwalder Straße füllt sich wieder: Semi Belkahia, Quirin Moll und Dennis Dressel stehen dem TSV 1860 nach ihrer Corona-Infektion wieder zur Verfügung.

München – Nach einem trainingsfreien Montag nahmen die Löwen am Dienstagnachmittag die Vorbereitungen für das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf.

Mit dabei: Das Corona-Trio um Semi Belkahia, Quirin Moll und Dennis Dressel. "Sie trainieren heute noch reduziert, ab morgen voll und stecken die Belastung hoffentlich gut weg", sagte Michael Köllner am Dienstag in einer kleinen Medienrunde.

Köllner: Corona-Trio soll gegen Saarbrücken "helfen können"

Das Löwen-Trio infizierte sich kurz vor dem Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim (0:3) mit dem Coronavirus und verpasste auch das Toto-Pokal-Halbfinale (3:4.E.) in Aubstadt.

Am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellendritten sollen nun Belkahia, Moll und Dressel wieder eine Option in Köllners Kader sein. "Es ist schon das Ziel, dass sie uns gegen Saarbrücken helfen können", so der Löwen-Coach.