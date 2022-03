Emotionaler Instagram-Post: 1860-Torjäger Marcel Bär ist Vater

Die Hände von Mama und Papa halten das Händchen des Babys: 1860-Angreifer Marcel Bär und seine Frau Ricarda sind am Montag Eltern geworden.

Ende Oktober vergangenen Jahres kündigte 1860-Stürmer Marcel Bär das freudige Ereignis bei seinem Torjubel im Spiel gegen den SC Freiburg II an.

München - Zuletzt hatten sie beim TSV 1860 alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, damit der werdende Vater bei allen Spielen dabei sein kann, jetzt ist es vollbracht: Marcel Bär ist Vater, seine Frau Ricarda brachte am Montag das erste gemeinsame Kind des Ehepaars zur Welt.

"Family blessed": Löwe Bär postet süßes Familienfoto

Zuletzt hatte er sich mit einem zärtlichen Kuss auf die Stirn seiner Liebsten, die Hände gemeinsam auf ihrem runden Bauch, die Wartezeit versüßt.

Marcel "Cello" Bär zeigte auf Instagram, dass da sein ganz persönliches, kleines Wunder wartet. Auch jetzt postete Papa Bär ein emotionales Foto auf seinem Account. "Family blessed" heißt es da, gesegnete Familie. Ob es ein Bub oder ein Madel ist, ist nicht bekannt. Es sieht aber so aus, als sei alles gut gegangen. Herzlichen Glückwunsch, Familie Bär!

Marcel Bär und seine Frau Ricarda: Der 1860-Angreifer versendete diese Story via Instagram. © Screenhot Instagram Marcel Bär

Zu den ersten Gratulanten zählte Ivonne Mölders, die Frau des Ex-Löwen-Torjägers Sascha. Sie kommentierte auf Instagram: "Na endlich hat sie den Weg nach draußen gefunden. Alles Liebe und Gute und möglichst wenig schlaflose Nächte!"

Keine Extratouren mehr nötig für Löwen-Torjäger Bär

Am Samstag nach dem Toto-Pokal-Aus in Aubstadt hatte es einen Löwen-Fahrservice für den Torjäger gegeben, damit die Zeit, die er von seiner Liebsten getrennt ist, möglichst kurz ist.

Vor dem Drittliga-Kracher des TSV 1860 beim SV Waldhof Mannheim war der Einsatz des 29-Jährigen fraglich gewesen - auch da bekam man es dann irgendwie hin. "Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen", erklärte Trainer Michael Köllner.

Die Fahrpläne konnten die Blauen aber ändern: Bär wurde deshalb nicht am Samstagmittag per Mannschaftsbus, sondern erst am Abend von einem 1860-Chauffeur nach Mannheim kutschiert.