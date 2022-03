Grünwalder Stadion: Noch lange keine Bagger in Sicht

AZ-Lokalchef Felix Müller über die Neuigkeiten zum Sechzgerstadion.

Geschichte und Gegenwart, Jugendkultur von heute und Kindheitserinnerung von früher, Kultstätte und Giesinger Wahrzeichen, ein Symbol dafür, dass auch mitten in dieser reichen Stadt nicht alles geschleckt zugehen muss: Für das Viertel, für München, die Münchner und die Fußball-Fans ist das Grünwalder Stadion sehr viel. Aber ganz sicher nicht verzichtbar.

Sechzig München lebt nur in Giesing

Welche Zukunft ihm vergönnt ist, ist trotzdem offen. Nach langem Hin und Her kommt das Thema zwar endlich wieder in den Stadtrat – die Zeichen aus dem Rathaus werden viele Löwen-Fans aber nicht begeistern. In wesentlichen Punkten sind sich Stadt und Verein offenbar weiterhin uneinig. Die echte Grundsatzentscheidung wird vertagt. Immerhin: Im Rathaus nimmt man das Thema ernst und ist sich bewusst, dass nur sehr schwer zu vermitteln wäre, warum man die Planungen beerdigt. Doch Bagger rollen noch lange nicht in Giesing.

Bleibt zu hoffen, dass sich alle Seiten ihrer Verantwortung bewusst sind. Übrigens auch der TSV 1860, der im Rathaus teils arg forsch aufzutreten scheint. Sechzig München lebt nur in Giesing. Doch damit das höherklassig auf Dauer drin ist, sind die Löwen nun mal auf den guten Willen der Stadt angewiesen.