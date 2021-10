Nachwuchs für das Löwen-Rudel: 1860-Torschütze Marcel Bär wird Vater

Marcel Bär hatte gegen den SC Freiburg II gleich mehrfachen Grund zur Freude: Neben dem 6:0-Heimsieg und seinem eigenen Treffer verkündete der Löwen-Stürmer, dass er und seine Frau Ricarda ein Kind erwarten.

München – Marcel Bär ärgerte sich beim Stand von 4:0 für den TSV 1860 gegen den SC Freiburg II in der 68. Minuten maßlos, als Merveille Biankadi nicht das Abspiel auf den besser positionierten Löwen-Stürmer fand. Denn er wollte sein Tor an diesem Tag unbedingt - und zwar aus einem ganz besonderen und erfreulichen Grund, wie sich nur zwei Minuten später herausstellen sollte.

Nach seinem Treffer zum 5:0 in der 70. Minute schnappte sich der Stürmer den Ball, packte ihn unter sein Trikot und jubelte mit einem Daumen-Lutscher. Anschließend folgte noch ein Herz in die Kamera – Bär wird Vater, herzlichen Glückwunsch!

Marcel und Ricarda Bär seit 2019 verheiratet

Seine Frau Ricarda ist bereits in der 20. Schwangerschaftswoche, bestätigte der Torschütze der AZ die freudige Botschaft. Seit Dezember 2019 sind Marcel und Ricarda Bär verheiratet, nun erwarten sie ein gemeinsames Kind.

"Der Sieg war unfassbar wichtig", sagte der 29-Jährige nach dem 6:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung der Breisgauer in der Mixed Zone. "Wenn man so spielt, dann fühlt sich Fußball auf einmal so leicht an." So kann es weitergehen!

Bald nun auch mit einem Familienmitglied mehr im Hause Bär...