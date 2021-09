Trotz Platz 13 für den TSV 1860: Blick auf die Tabelle macht auch Hoffnung

Nach neun Spieltagen gibt die 3. Liga ein ausgeglichenes Tabellenbild ab. Auch für den kriselnden TSV 1860 ist weiterhin alles möglich.

München – "Niederlagen fühlen sich nicht besonders toll an, vor allem nach einer solchen Serie. Es ist ein ekelhaftes Gefühl", konstatierte Michael Köllner nach der 0:2-Heimpleite gegen den FSV Zwickau enttäuscht.

Nach drei Remis in Serie also der nächste Rückschlag für den TSV 1860, die Löwen warten nunmehr seit dem 3:0-Heimerfolg gegen Viktoria Köln am 24. August auf ein Erfolgserlebnis.

1860 fehlen lediglich sechs Zähler auf Platz zwei

Durch die vierte Partie in Folge ohne Dreier rutschen die Löwen auf Rang 13 ab und befinden sich aktuell im Niemandsland der Tabelle. Kann der Traum vom Aufstieg bereits jetzt schon abgehakt werden? Keineswegs!

Denn die 3. Liga zeigt ein extrem ausgeglichenes Bild. Nach neun Spieltagen trennen den Tabellenletzten TSV Havelse und Spitzenreiter Magdeburg nur 15 Punkte. Und die Sechzger sind mittendrin, mit Blickrichtung sowohl nach unten als auch weiterhin nach oben. Beispielsweise fehlen den Giesingern auf den Tabellenzweiten Viktoria Berlin lediglich sechs Zähler.

1860 muss allerdings auch nach unten schauen

Auf Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig sowie Sechzigs hochambitionierten Stadtrivalen Türkgücü München beträgt der Rückstand nur einen Punkt.

Allerdings dürften die Sechzger nach dem letzten Spieltag auch gewarnt sein. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell Zwickau auf Rang 17 inne hat, ist bis auf drei Zähler geschmolzen. Aufstiegskandidat Würzburg belegt nach einem schwachen Saisonstart gar nur Tabellenplatz 18.