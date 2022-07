Saison 2022/23: Das ist der aktuelle Kader des TSV 1860 München

Im Sommer hat sich beim TSV 1860 einiges getan, neben vielen Neuzugängen gab es bei den Löwen auch etliche Abgänge. Der Kader für die Saison 2022/23.

München - Es war eine Transfer-Offensive, die es bei den Löwen zuvor in dieser Form selten gab: Im Rekordtempo verpflichtete der TSV 1860 gleich neun (!) neue Spieler – allesamt ablösefrei. Neben einigen Ergänzungsspielern sind unter den Neulöwen auch Startelf-Kandidaten wie beispielsweise Innenverteidiger Jesper Verlaat oder Offensivspieler Martin Kobylanski.

Auf der anderen Seite gab es natürlich auch etliche Abgänge bei Sechzig – Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Trainer Michael Köllner trieben den Umbruch voran, damit es in der neuen Spielzeit endlich was mit dem Aufstieg in die 2. Liga wird.

Unter anderem Neudecker und Dressel verließen die Löwen

Die wohl prominentesten Abgänge: Richard Neudecker, den es zum 1. FC Saarbrücken zog sowie Dennis Dressel, der künftig im Norden bei Hansa Rostock spielen wird.

