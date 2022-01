Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Belek: Löwen bereits auf dem Weg in die Türkei  ohne Wein und Goden

Der TSV 1860 bereitet sich ab 2. Januar in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vor. Die AZ ist live vor Ort – hier gibt's den Trainingslager-Newsblog aus Belek.

München/Belek - Merhaba Belek! Am Sonntag startet der TSV 1860 sein Trainingslager an der türkischen Riviera. Dort bereitet sich das Team von Trainer Michael Köllner bis Samstag (8. Januar) auf die Rückrunde vor. Neben den Trainingseinheiten wird es auch ein Testspiel gegen Zweitligist Hansa Rostock geben.

Hier gibt's den Trainingslager-Newsblog zum Mitlesen.

News vom 02.01.2022

+++ Löwen auf dem Weg nach Belek – ohne Wein und Goden +++

Mittlerweile sind die Löwen in der Luft, gegen 13 Uhr startete die Maschine Richtung Antalya. Allerdings ohne Mittelfeldspieler Daniel Wein sowie Rechtsverteidiger Kevin Goden an Board.

Wein hatte zuletzt mit einer Fußverletzung zu kämpfen und fehlte seit Ende November. Goden gilt laut " " als Kontaktperson und muss daher auf das Trainingslager verzichten.

+++ Löwen reisen nach Belek, Ankunft gegen 20 Uhr +++

Um 13.10 Uhr hebt die Mannschaft von Michael Köllner ab Richtung Antalya. Dort wird sie gegen 18 Uhr erwartet, zwei Stunden später ist die Ankunft im Teamhotel geplant.

Das Trainingslager Hotel des TSV 1860 in Belek. © me

An der türkischen Riviera sind insgesamt zehn Trainingseinheiten geplant, ehe es am 8. Januar wieder zurück nach München geht.

News vom 01.01.2022

+++ Auch Türkgücü reist am Sonntag nach Belek +++

Neben dem TSV 1860 bricht morgen auch Türkgücü ins Trainingslager nach Belek auf. Der Stadtrivale bleibt allerdings drei Tage länger an der türkischen Riviera. Erst am 11. Januar geht es für den Drittliga-Konkurrenten der Löwen zurück nach München. In Belek bestreitet das Team von Neu-Coach Andreas Heraf Testspiele gegen eine türkische sowie eine rumänische Auswahl.

Am 22. Januar kommt es in der 3. Liga zum Stadtduell zwischen Türkgücü und 1860.

News vom 31.12.2021

+++ "Risiken deutlich zugenommen": Schalke sagt Trainingslager ab +++

Der TSV 1860 ist nicht der einzige Verein, der ins Trainingslager nach Belek reist. Auch die Zweitligisten FC Hansa Rostock und FC Schalke 04 haben bzw. hatten einige Tage in der Türkei geplant.

Denn zumindest die Schalker haben ihre Reise nun offiziell abgesagt! "In den vergangenen Tagen mussten wir allerdings feststellen, dass die Risiken der Reise deutlich zugenommen haben und den möglichen Nutzen übersteigen. Wir müssen unserer Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern gerecht werden", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung. Nun bereitet sich die Mannschaft in Gelsenkirchen auf die Rückrunde vor.

Der TSV 1860 und Rostock planen weiterhin mit einer Reise nach Belek – beide Mannschaften absolvieren in der Türkei ein Testspiel gegeneinander.

+++ Willkommen im Löwen-Newsblog +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Belek! Anders als in den vergangen Jahren steuern die Löwen in diesem Winter die Türkei an, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Von Sonntag an wird die Elf von Michael Köllner im Hotel Sueno Deluxe residieren und dort sechs Tage für die Rückrunde schwitzen.