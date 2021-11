TSV 1860: Hotel Sueno Deluxe in der Türkei  hier schwitzen die Löwen für die Rückrunde

Der TSV 1860 München bereitet sich mit einem Trainingslager in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte in der 3. Liga vor. Die AZ stellt die Unterkunft der Löwen in Belek genauer vor.

München – Die magere Löwen-Bilanz nach 14 Spielen: Drei Siege, 17 Punkte, Rang 15. Starten die Löwen in der Rückrunde die große Aufholjagd? Der Feinschliff dafür könnte im Wintertrainingslager erfolgen.

Anders als in den Jahren zuvor reisen die Löwen in dieser Saison nicht nach Spanien. Dieses Mal bereiten sich die Sechzger in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vor.

Von 2. bis 8. Januar 2022 geht es nach Belek ins Hotel Sueno Deluxe. Die AZ stellt Sechzigs Unterkunft genauer vor.

Auch RB Leipzig residierte schon in dem Hotel

Das Fünf-Sterne-Hotel ist unter den Fußball-Klubs sehr beliebt. Unter anderem residierten bereits RB Leipzig und der Hamburger SV (jeweils 2016) sowie Hansa Rostock (2020) an der türkischen Riviera.

Die Löwen werden in der Türkei beste Bedingungen vorfinden. Das Hotel verfügt über 426 luxuriöse Zimmer und Suiten, davon gibt es 222 Deluxe Zimmer mit Meer- bzw. Gartenblick.

Direkt an einem Privatstrand gelegen verfügt das noble sechsstöckige Hotel eine riesige Spa- und Poollandschaft. Mit 7.000 m² ist dort Beleks größte Badelandschaft vorzufinden.

Perfekte Gegebenheiten also, um nach den den schweißtreibenden Einheiten auf den drei Fußballplätzen entspannen zu können.

Das Hotel bietet drei Fußballplätze: Auch RB Leipzig trainierte hier schon. © IMAGO / Picture Point LE

Fitnessbereich, Tennis- und Golfplatz steht zur Verfügung

Auch ein großer Fitnessbereich steht der Mannschaft von Michael Köllner zur Verfügung. Wer nach dem Training immer noch nicht ausgelastet ist, kann sich anschließend auf den hoteleigenen Tennisplätzen oder der Driving Range verausgaben.

Kraftraum der Anlage: Auch RB Leipzig residierte bereitete sich bereits in diesem Hotel auf die Rückrunde vor. © IMAGO / Picture Point LE

Auch die Golfliebhaber des TSV 1860 kommen in Belek auf ihre Kosten. © IMAGO / Seskim Photo

1860 bietet Fanreise an mit persönlicher Interviewrunde

Vom 5. bis 8. Januar bietet der Drittligist auch eine Fanreise an. Neben einer Eintrittskarte für ein Löwen-Testspiel vor Ort und dem Besuch der Trainingseinheiten gibt es weitere Schmankerl für die Sechzger-Anhänger.

So besteht zum Beispiel die Möglichkeit an einer persönlichen Interviewrunde mit einem Spieler, sowie am Fanabend mit der Mannschaft teilzunehmen. Ein Einzelzimmer kostet 115 Euro pro Person/Nacht, das Doppelzimmer 90 Euro.

Es gibt freilich schlechtere Aussichten, als im kalten Januar in den Süden zu fliegen und dabei hautnah die Vorbereitung der Sechzger auf die zweite Saisonhälfte mitzuerleben. Am 15. Januar (14 Uhr) steht dann im winterlichen München das erste Pflichtspiel im neuen Jahr gegen Wehen Wiesbaden an.