TSV 1860: Die Löwen reisen im Januar ins Wintertrainingslager in die Türkei

Der TSV 1860 reist Anfang Januar 2022 ins Trainingslager in die Türkei. Dies haben die Löwen am Donnerstagvormittag bestätigt.

München – Vom winterlichen München in den sommerlichen Süden! Der TSV 1860 bestreitet seine Rückrundenvorbereitung in der Türkei. Dies gaben die Löwen am Donnerstagvormittag bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Vom 2. bis 8. Januar 2022 geht es nach Belek. Dort bereitet sich die Mannschaft von Michael Köllner im 5*-Hotel Sueno Deluxe auf die zweite Saisonhälfte vor. Ein Ortswechsel für die Sechzger also: In den vergangenen Jahren absolvierten die Löwen ihr Wintertrainingslager stets in Spanien. Zuletzt waren die Sechzger2014 in der Türkei.

Vom 5. bis 8. Januar bietet der Drittligist auch eine Fanreise, inklusive Fanabend und einer persönlichen Interview-Runde an. Ein Einzelzimmer kostet 115 Euro pro Person/Nacht, das Doppelzimmer kostet 90 Euro.