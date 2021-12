TSV 1860: Fleißiger Spielmacher - Richard Neudecker ackert in der Winterpause

Richard Neudecker ist heiß auf den Trainingsauftakt: Der Mittelfeldspieler absolvierte am Dienstag Steigerungsläufe an der Grünwalder Straße.

München - Der TSV 1860 befindet sich aktuell noch in der Winterpause, ehe am 2. Januar der Löwen-Tross direkt zum Trainingsauftakt in die Türkei fliegt. Dort bereiten sich die Sechzger dann bis zum 8. Januar auf die zweite Saisonhälfte vor.

Neudecker verpasste das letzte Spiel vor Weihnachten

Ein Löwe gibt derweil jetzt schon fleißig Gas: Richard Neudecker war bereits am Dienstag an der Grünwalder Straße. In einer Instagram-Story ist Sechzigs Spielmacher bei Steigerungsläufen auf dem Nebenplatz zu sehen.

Richard Neudecker absolviert Steigerungsläufe an der Grünwalder Straße. © Instagram @ richyneudecker

Das letzte Spiel vor Weihnachten bei den Würzburger Kickers (3:0) verpasste der 25-Jährige aufgrund einer Mandelentzündung. Den Pflichtspiel-Auftakt bestreitet 1860 am 15. Januar (14 Uhr) zuhause gegen Wehen Wiesbaden. Dann wohl wieder mit Neudecker in der Startelf.