Jahresranking der 3. Liga: In dieser Tabelle sind die Löwen Zweiter

Das kann sich sehen lassen: Trotz der durchwachsenen Leistungen in der laufenden Spielzeit steht der TSV 1860 in der saisonübergreifenden Drittliga-Jahrestabelle auf dem zweiten Platz.

3:0-Sieger in Würzburg: Zuletzt zeigte die Formkurve beim TSV 1860 wieder nach oben.

München - Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, welche Achterbahnfahrt der Gefühle Verantwortliche und Spieler des TSV 1860 in diesem Jahr erlebt haben: Über das komplette Jahr hinweg betrachtet, stehen die Löwen saisonübergreifend auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz.

Jahrestabelle der 3. Liga: Nur der 1. FC Magdeburg vor dem TSV 1860

Wenn der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg auch stolze 13 Punkte beträgt (68 gegenüber 81) und die Mannschaft in dieser Spielzeit hinter den Erwartungen zurückbleibt, so können die Löwen dennoch auf ein ansprechendes 2021 zurückblicken.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie das vom Portal veröffentlichte Ranking zeigt, sind der punktgleiche SV Waldhof Mannheim, der 1. FC Saarbrücken (67) und der SV Wehen Wiesbaden (60) den Sechzgern dicht auf den Fersen.

Türkgücü München mit schwacher Bilanz

Von den Aufsteigern und Absteigern, die es nur auf die Hälfte der Begegnungen bringen, schneidet Hansa Rostock (45 Punkte) am besten ab - das Team schaffte am Ende der vergangenen Saison als Meister den Wiederaufstieg in die Zweite Liga.

Die Rostocker lassen unter anderem die Mannschaft von Türkgücü München (44) hinter sich, die die schwächste Bilanz aller Teams mit über 40 Partien in 2021 aufweist und in doppelt so viel Spielen wie Hansa einen Zähler weniger ergattert hat.

Bester Klub unter den Auf- und Absteigern ist Eintracht Braunschweig (36), der FC Bayern II (20) landet auf Rang 22, Schlusslicht ist die SpVgg Unterhaching (12).