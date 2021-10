Mehrere Corona-Fälle bei nächstem 1860-Gegner Waldhof Mannheim

Corona-Alarm beim kommenden Drittliga-Gegner des TSV 1860! In der Mannschaft von Waldhof Mannheim gibt es mehrere Corona-Fälle.

München/Mannheim - Am Freitagabend wollen die Löwen beim TSV Buchbach (19 Uhr im AZ-Liveticker) das Halbfinal-Ticket im Toto-Pokal lösen.

Danach gilt der volle Fokus der Liga: Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg benötigt der TSV 1860 dringend wieder einen Dreier, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder herzustellen. Nach der Drittliga-Pause empfangen die Sechzger am 16. Oktober (14 Uhr) den SV Waldhof Mannheim auf Giesings Höhen.

Waldhof Mannheim sagt Testspiel gegen Karlsruhe ab

Die Vorbereitung der Gäste läuft allerdings nicht nach Plan: Bei Waldhof Mannheim sind rund um das Team mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Wie der Klub am Freitag mitteilte, seien Spieler und Personen aus dem Staff bei einer routinemäßigen Testung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie viele Personen betroffen sind, gab der Verein nicht bekannt.

Zuvor hatte bereits der " " über einen Corona-Fall bei den Baden-Württembergern berichtet. Am Donnerstag wurde das Testspiel gegen den Karlsruher SC aufgrund von "internen Vorsichtsmaßnahmen" abgesagt.

Welche Auswirkungen hat der Corona-Fall auf das Spiel gegen 1860?

Alle infizierten Personen begaben sich in häusliche Isolation. Die immunisierten Spieler können weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen. In der kommenden Woche soll eine weitere Testreihe stattfinden und in Absprache mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Auswirkungen für das Spiel gegen die Löwen in einer Woche sind demnach noch nicht absehbar.

Vor rund einem Monat war der TSV 1860 selbst vom Coronavirus betroffen. Nach dem positiven Befund von Abwehrspieler Kevin Goden mussten sich auch einige Teamkollegen und Coach Michael Köllner in Quarantäne begeben und standen den Löwen beim 1:1 in Halle nicht zur Verfügung.