Mehrere Corona-Fälle bei nächstem 1860-Gegner: Mannheim setzt auch am Dienstag mit Training aus

Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Corona-Fälle bei Waldhof Mannheim bekannt geworden waren, setzte der kommende Gegner des TSV 1860 am Dienstag erneut mit dem Training aus. Eine weitere Testreihe wurde durchgeführt.

München/Mannheim - Nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg beim TSV Buchbach im Toto-Pokal will der TSV 1860 nun auch in der Liga endlich wieder einen Sieg einfahren. Die Möglichkeit dazu bietet sich am kommenden Samstag, wenn der Tabellendritte SV Waldhof Mannheim im Grünwalder Stadion zu Gast ist (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Corona-Fälle bei Mannheim erschweren Vorbereitung

Die Vorbereitung der Gäste läuft allerdings nicht nach Plan: Bei Waldhof Mannheim sind rund um das Team mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Wie der Klub am Freitag vergangener Woche mitteilte, seien Spieler und Personen aus dem Staff bei einer routinemäßigen Testung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie viele Personen betroffen sind, gab der Verein nicht bekannt.

Welche Auswirkungen hat der Corona-Fall auf das Spiel gegen 1860?

Alle infizierten Personen seien daraufhin in häusliche Isolation gegangen. Zu Wochenbeginn sollte der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden, doch daraus wurde nichts. Wie die Mannheimer gegenüber der AZ bestätigen, wurde eine weitere Testreihe durchgeführt, weshalb auch am Dienstag keine Trainingseinheit stattfand. Die Ergebnisse werden spätestens bis Mittwochmittag erwartet. Abhängig davon kann der Trainingsbetrieb danach wieder aufgenommen werden.

Auf das Spiel der Mannheimer in München am Samstag haben die positiven Tests zunächst keine direkte Auswirkung. Da Waldhof noch immer über die im DFB-Reglement vorgeschriebene Mindestanzahl von 15 spielberechtigten Spielern verfügt, besteht keine Grundlage für einen Antrag auf eine Spielverlegung. Die Austragung der Partie würde also nur in Gefahr geraten, wenn bei den neuerlichen Tests weitere Coronafälle auftreten.

Vor rund einem Monat war der TSV 1860 selbst vom Coronavirus betroffen. Nach dem positiven Befund von Abwehrspieler Kevin Goden mussten sich auch einige Teamkollegen und Coach Michael Köllner in Quarantäne begeben und standen den Löwen beim 1:1 in Halle nicht zur Verfügung.