Löwen-Kämpfer Dennis Dressel: Für Michael Köllner wird er immer wichtiger

In Abwesenheit des verletzten Daniel Wein überzeugt Dennis Dressel auch in defensiverer Rolle. Gegen Lübeck zeigt der Mittelfeldspieler sein Kämpferherz und spielt trotz Schulterproblemen weiter. "Daran sieht man, was Dennis für ein Löwe ist von Kindesbeinen an", sagt Köllner.

21. März 2021 - 16:23 Uhr | AZ