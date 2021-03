Löwen-Stürmer Mölders feiert Geburtstag: Die Hoffnung auf das besondere Geschenk

Am Samstagabend endet die Wahl zum Tor des Monats Februar. Dank seines Fallrückziehers im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching darf auch Löwen-Stürmer Sascha Mölders hoffen. Ausgerechnet an seinem 36. Geburtstag.

Sascha Mölders erzielte gegen Unterhaching das 2:1 per Fallrückzieher.

München - Noch bis 19 Uhr haben die Löwen-Fans die Möglichkeit, für Sascha Mölders bei der Wahl zum Tor des Monats Februar in der "ARD Sportschau" abzustimmen. Wer noch nicht abgestimmt hat, kann das .

Mölders hofft auf besonderes Geburtstagsgeschenk

Da passt es umso besser, dass Mölders ausgerechnet am Samstag seinen 36. Geburtstag feiert. Wie er in seiner teilte, gab es hierfür eine ordentliche Ladung an Kuchen - wahrscheinlich für die gesamte Mannschaft.

Über die sozialen Medien haben dem gebürtigen Essener zudem schon einige Kollegen, Ex-Kollegen und Fans gratuliert. Das außergewöhnlichste Geschenk könnte er am Abend erhalten, wenn der Gewinner des Tor des Monats Februar in der "Sportschau" bekanntgegeben wird.

Mit seinem tollen Fallrückzieher-Tor im Spiel gegen die SpVgg Unterhaching Ende Februar schaffte er es in die Top-Auswahl - und darf nun auf die begehrte Auszeichnung hoffen.

Auch Löwen-Coach Michael Köllner fiebert mit seinem Schützling: "Ich drücke ihm die Daumen und hoffe, dass alle Löwenfans für ihn abstimmen", erklärte der Münchner Übungsleiter.

Traum-Saison für Mölders geht weiter

Vor der Saison hätten wohl nur wenige vermutet, dass am 29. Spieltag der erfolgreichste Drittliga-Torschütze bei den Löwen spielt. Mit 16 Toren führt Sascha Mölders die Torjägerliste nun schon seit einigen Wochen an.

Ein Beweis dafür, dass Spieler wie Mölders trotz fortgeschrittenen Alters auf hohem Niveau performen können: "An Sascha sieht man, dass man im fortgeschrittenen Alter noch Tore am Fließband produzieren kann", zeigt sich auch sein Trainer beeindruckt.

Wenn es am Montag (19 Uhr/Magenta Sport und im ) gegen Dynamo Dresden geht, soll Mölders erneut für Löwen-Tore sorgen: "Ich hoffe, dass er gegen Dynamo wieder die richtigen Schuhe anhat", sagte Köllner im Hinblick auf das Spiel.