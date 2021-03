3. Liga im Ticker zum Nachlesen: VfB Lübeck gegen TSV 1860 München  Endstand 0:0

Schockmoment für Sechzig! Die Löwen können einen Eckball nicht ordentlich klären. Über Umwege kommt der Ball in hohem Bogen zurück in den Strafraum, wo Malone auf Okungbowa verlängert. Der Österreicher schiebt die Kugel vorbei an Hiller ins Tor und dreht ab zum Jubeln, doch die Fahne ist oben. Korrekte Entscheidung, da Okungbowa beim Kopfball von Malone knapp im Abseits stand.