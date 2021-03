Ex-Löwe Efkan Bekiroglu in der Türkei: Bisher glücklos, jetzt treffsicher

Lange musste er auf diesen Augenblick warten: Ex-Löwe Efkan Bekiroglu erzielte nach einer längeren Durststrecke sein erstes Tor für seinen neuen Verein Alanyaspor.

Ex-Löwe Efkan Bekiroglu wechselte zu Saisonbeginn in die Türkei. (Archivbild)

München - Efkan Bekiroglu verließ im Sommer 2020 als Leistungsträger und Publikumsliebling den TSV 1860, um sich seinen Traum in der Türkei zu verwirklichen. Doch das erste halbe Jahr bei seinem neuen Verein Alanyaspor glich eher einem Albtraum.

In 30 möglichen Ligaspielen stand der Spielgestalter nur ein einziges Mal in der Startelf. "Natürlich denke ich oft darüber nach, ob es die richtige Entscheidung war. Ich bin kein Stammspieler und habe nicht das Standing wie bei 1860", erklärte der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison zehn Tore für 1860 erzielte, bereits im vergangenen November im Interview mit der " ".

Bekiroglu mit Tor und Assist als Joker

Vor allem im Jahr 2021 fand sich Bekiroglu in der Türkei fast ausnahmslos auf der Ersatzbank wieder. Lediglich zwei Mal wurde der 25-Jährige seit dem Jahreswechsel eingewechselt, auf seine erste Torbeteiligung wartete der Ex-Löwe bisher vergebens – bis zum vergangenen Samstag.

Im Derby gegen Antalyaspor erhielt der Ex-Löwe in der Schlussphase mal wieder eine Chance. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung (83.) traf Bekiroglu dann zum zwischenzeitlichen 2:0 und durfte somit sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber bejubeln. Doch es wurde noch besser: In der Nachspielzeit (95.) bereitete der gebürtige Dachauer den 4:0-Endstand vor.

Ein Traumtag für Bekiroglu! Bleibt nur zu hoffen, dass der Ex-Löwe weiterhin seine Chance bekommt und an seine Leistung von Samstag anknüpfen kann.