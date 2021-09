Efkan Bekiroglu: Wie läuft's beim Ex-Löwen in der Türkei?

Seit nunmehr über einem Jahr spielt Ex-Löwe Efkan Bekiroglu in der Türkei. Wirklich in Fahrt kommt er bei Alanyaspor allerdings nicht.

© ME

Stippvisite: Efkan Bekiroglu im vergangenen Juni zu Besuch an der Grünwalder Straße.

München - Am vergangenen Dienstag (14. September) feierte Ex-Löwe Efkan Bekiroglu seinen 26. Geburtstag. Mittlerweile ist sein Abgang zu Alanyaspor über ein Jahr her, zur Saison 2020/21 wechselte er ablösefrei zum türkischen Erstligisten.

Wirklich erfolgreich ist seine Zeit dort aber bislang nicht: Auch in seiner zweiten Saison bei Alanyaspor spielt der einstige Publikumsliebling und Leistungsträger der Löwen nur eine Nebenrolle. In den bisherigen vier Ligaspielen kam er drei Mal zum Einsatz – einmal für 45, einmal für sechs und einmal für drei Minuten. Eine Torbeteiligung sprang dabei noch nicht heraus.

Bekiroglu spielt bei Alanyaspor nur eine Nebenrolle

Auch seine Debütsaison hatte sich der Mittelfeldspieler mit Sicherheit anders vorgestellt: Von 42 Spielen in der türkischen Süper Lig stand er insgesamt in 23 davon auf dem Platz, jedoch nur sieben Mal von Beginn an. Seine Bilanz: Zwei Tore und eine Vorlage.

Ex-Löwe Efkan Bekiroglu wechselte in die Türkei. (Archivbild) © sampics/Augenklick

"Natürlich denke ich oft darüber nach, ob es die richtige Entscheidung war. Ich bin kein Stammspieler und habe nicht das Standing wie bei 1860", erklärte Bekiroglu nur wenige Monate nach seinem Wechsel im Interview mit der " ".

Dass der in Dachau geborene Bekiroglu den Löwen noch immer verbunden ist, wurde erst im vergangenen Juni deutlich. Damals schaute er beim Auftakt der Vorbereitung an der Grünwalder Straße vorbei.