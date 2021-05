Doppelte Motivation: So kann der TSV 1860 gegen Bayern die Relegation klar machen

Crunchtime in der 3. Liga! Am Sonntag geht es für den TSV 1860 im Münchner Derby gegen den FC Bayern II. Mit einem Sieg könnten die Löwen unter Umständen bereits die Relegation fix machen - und den roten Lokalrivalen sogar in die Regionalliga schicken.

München - Beendet der TSV 1860 die Saison tatsächlich mit dem Aufstieg? Mit 65 Punkten belegen die Sechzger aktuell den Relegationsplatz und haben dank der wesentlich besseren Tordifferenz (+36) gegenüber dem punktgleichen FC Ingolstadt (+10) einen potenziell entscheidenden Trumpf auf ihrer Seite. Am kommenden Sonntag wollen die Sechzger im Derby gegen den FC Bayern II (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) den nächsten Schritt in Richtung Zweitliga-Rückkehr machen.

Beim ungeliebten Stadtrivalen aus der Seitenstraße läuft es aktuell deutlich schlechter als bei 1860. Der amtierende Titelverteidiger steckt nach zehn sieglosen Spielen in Serie tief im Abstiegskampf und hat zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Sollte der SV Meppen (aktuell Tabellensechzehnter) am Freitag gegen den FC Saarbrücken gewinnen, könnte Sechzig die Bayern in die Regionalliga schicken - dafür reicht sogar schon ein Remis!

Doch nicht nur aus Prestigegründen wäre ein Sieg für die Löwen extrem wichtig. Abhängig vom Ausgang der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt am Samstag könnten die Sechzger den Relegationsplatz schon an diesem Wochenende so gut wie fix machen. Die AZ gibt einen Überblick über die Giesinger Rechenspiele:

Szenario 1: Der TSV 1860 gewinnt gegen den FC Bayern II

Klar ist: Gewinnen die Löwen am Sonntag gegen den FC Bayern, reicht ihnen aufgrund der wesentlich besseren Tordifferenz im direkten Aufeinandertreffen gegen den FC Ingolstadt am letzten Spieltag in jedem Fall ein Unentschieden. Selbiges gilt für den Fall, dass sich die "Schanzer" am Samstag mit Duisburg die Punkte teilen.

Tatsächlich könnten die Sechzger am kommenden Wochenende Relegationsplatz drei bereits (so gut wie) fix machen. Voraussetzung dafür ist, dass Ingolstadt in Duisburg verliert und die Löwen gegen die Bayern gewinnen. In dem Fall würde 1860 mit drei Punkten Vorsprung ins direkte Duell gegen die "Schanzer" gehen. Aufgrund der besseren Tordifferenz wäre den Löwen Platz drei selbst bei einer Niederlage realistischerweise nicht zu nehmen.

Szenario 2: Der TSV 1860 gewinnt nicht gegen den FC Bayern II

Die gute Nachricht für 1860: Auch im Falle einer Niederlage oder eines Remis im Derby am Sonntag wird Sechzig die Chance auf die Relegation am letzten Spieltag in jedem Fall in der eigenen Hand haben. Fährt Ingolstadt am kommenden Spieltag mehr Punkte ein als die Löwen, müsste die Mannschaft von Michael Köllner das direkte Aufeinandertreffen dann aber zwingend gewinnen. Holen beide Teams am Wochenende gleich viele Punkte, reicht 1860 in Ingolstadt ein Unentschieden.