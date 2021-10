"Antrag auf Spielverlegung gestellt": 1860-Spiel wegen Corona-Chaos bei Waldhof Mannheim vor Absage

Die Partie des TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim am Samstagnachmittag droht auszufallen: Die Corona-Lage bei den Mannheimern spitzt sich immer weiter zu, ein Antrag auf Spielverlegung wurde bereits gestellt.

München/Mannheim - Spielfreies Wochenende für den TSV 1860? Das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) steht vor einer Absage. Der Grund: Die Baden-Württemberger stecken tief im Corona-Chaos.

"Wir werden erst heute Nacht oder morgen früh die finale Entscheidung mitgeteilt bekommen", sagte Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag zur " ". "Wir haben einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, dass über ihn noch nicht entschieden wurde, hängt damit zusammen, dass noch nicht Grundlagen für die Entscheidung vorhanden sind."

Weiterer Corona-Fall bei Mannheim

Wie die RNZ weiter berichtet, gab es auch am Donnerstag einen neuen Corona-Fall: "Wir haben jetzt alle drei Tage Tests durchführen lassen und immer wieder waren neue positive Fälle dabei", erklärte Kompp, stellte aber auch klar: "Die Mannschaft ist heiß, sie wollen spielen."

Die erste Einheit der Woche am Mittwoch konnte nur mit zehn Spieler und zwei Torhüter absolviert werden, der Rest befand sich in Quarantäne.

Lage in Mannheim derzeit "katastrophal"

"Wir versuchen schon, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Das gehört sich auch so", sagte Mannheims Sportchef Jochen Kientz dem " " am Mittwoch, meldete aber bereits drei Tage vor dem Duell ernsthafte Zweifel an: "Bei der Anzahl der betroffenen Spieler ist es aber schon fraglich, ob gespielt werden kann." Die Lage sei derzeit "katastrophal".

Die ersten Corona-Fälle waren in der vergangenen Woche aufgetreten. Wie der Klub am vergangenen Freitag mitteilte, seien Spieler und Personen aus dem Staff bei einer routinemäßigen Testung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie viele Personen betroffen sind, gab der Verein nicht bekannt. Die Betroffenen hätten sich daraufhin umgehend in Isolation begeben.

Spielabsage weiter offen

Ob das Spiel am Samstag tatsächlich abgesagt werden muss, ist weiter offen. Solange Waldhof über die im DFB-Reglement vorgeschriebene Mindestanzahl von 16 spielberechtigten Spielern verfügt, besteht keine Grundlage für einen Antrag auf Verlegung.

Vor rund einem Monat war der TSV 1860 selbst vom Coronavirus betroffen. Nach dem positiven Befund von Abwehrspieler Kevin Goden mussten sich auch einige Teamkollegen und Coach Michael Köllner in Quarantäne begeben und standen den Löwen beim 1:1 in Halle nicht zur Verfügung.